धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर शबाना आजमी बोलीं- यह तो बस शुरुआत है

अनुभवी अभिनेत्री शबाना आजमी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत किया है। उन्होंने इसे 'बदलाव की दिशा में पहला कदम' बताया है। धर्मेंद्र ने कई हफ्तों तक चले छात्र प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया।

इन प्रदर्शनों की अगुवाई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) कर रही थी, जिसने धर्मेंद्र पर परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे।

मामला तब और बिगड़ गया जब संसद के पास छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया।