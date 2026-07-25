बीमार होने के बावजूद शबाना आजमी ने किया मुंबई के प्रदर्शनकारियों का समर्थन, कही ये बात

शबाना का यह समर्थन ऐसे समय में आया है, जब पूरे देश में छात्र NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं।

यह आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है। हाल की घटनाओं की बात करें तो, इसमें कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 20 दिनों से भी ज्यादा समय तक चली अपनी भूख हड़ताल खत्म की, वहीं नीट पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तारियां हुईं और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।

ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए अब फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की योजना है।