बीमार होने के बावजूद शबाना आजमी ने किया मुंबई के प्रदर्शनकारियों का समर्थन, कही ये बात
H1N1 से संक्रमित होने के कारण शबाना आजमी आइसोलेशन में हैं, लेकिन मुंबई के छात्र प्रदर्शनकारियों को वह घर बैठे भी पूरा समर्थन दे रही हैं।
उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए छात्रों से कहा, 'मैं आपके साहस और प्रतिबद्धता से लगातार प्रेरित होती हूं और आपके साथ पूरी एकजुटता से खड़ी हूं।' इसके अलावा, उन्होंने अपने पिता कैफी आजमी की एक कविता भी साझा की।
NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर देश भर में हुआ प्रदर्शन
शबाना का यह समर्थन ऐसे समय में आया है, जब पूरे देश में छात्र NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं।
यह आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है। हाल की घटनाओं की बात करें तो, इसमें कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 20 दिनों से भी ज्यादा समय तक चली अपनी भूख हड़ताल खत्म की, वहीं नीट पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तारियां हुईं और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।
ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए अब फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की योजना है।