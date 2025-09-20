शान पिछले 6-7 साल से परेशान, बाेले- गाने रिकॉर्ड करने के बावजूद फिल्म रुक जाती है

'तनहा दिल', 'चांद सिफारिश', 'हे शोना' और 'बहती हवा सा था वो' जैसे न जाने कितने हिट गाने गा चुके लोकप्रिय गायक शान इन दिनों 'फोरएवर किशोर शान' जैसे अपने लाइव कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वो अपने आदर्श गायक किशोर कुमार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक हालिया मुलाकात में शान ने अपनी पेशेवर जिंदगी से लेकर निजी जिंदगी तक पर खुलकर बात की। इसी के साथ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भी अपनी राय रखी।

खुलासा नहीं मिल रहे गाने के अच्छे मौके NBT से बातचीत में शान से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी मुश्किल दौर देखा तो वह बोले, "पिछले 6-7 साल से मेरा करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गाने रिकॉर्ड तो करता हूं, लेकिन फिल्म रुक जाती है और गाने का कुछ होता ही नहीं। एक ज्योतिषी ने भी कहा था कि मेरी गायकी का संयोग खत्म हो गया है और मुझे शो करने चाहिए। सानू दा (कुमार सानू) ने समझाया कि ऐसी बातों पर ध्यान न दूं।"

अवसर अब जहां मौका मिल रहा, वहीं गा लेता हूं- शान शान कहते हैं, "अब मैं हर उस दरवाजे पर खटखटा रहा हूं, जो खुलता नहीं, लेकिन जहां मौका मिलता है, वहां गा रहा हूं। छोटी फिल्मों, चैनलों, दुर्गा पूजा जैसे उत्सवों और शोज में। बड़े कंपोजर और निर्माता क्या सोचते हैं, ये पता नहीं, लेकिन मेरा मानना है, 'रुक जाना नहीं तू कभी हार के'।" शान ने इंटरव्यू में अपनी पत्नी की तारीफ की और ये भी बताया कि उनके बच्चे उनकी संगीत की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

निजी जिंदगी "मैं वो पतंग हूं, जिसकी डोर मेरी पत्नी के हाथ में है" अपनी पत्नी राधिका के बारे में शान बोले, "यही कहूंगा कि मैं वो पतंग हूं, जिसकी डोर राधिका के हाथों में है। उसे पता है, कहां ढील देनी है और कहां पकड़ना है?" उधर अपने बच्चों पर शान कहते हैं, "मेरे दादाजी भी संगीतकार थे। हमारी 4 पीढ़ियों तक तो संगीत की विरासत कायम है और चाहता हूं ये हमेशा बनी रहे। हालांकि, मैंने उन पर कभी दबाव नहीं डाला। मेरे दोनों बेटे अपनी इच्छा से संगीत जगत में आए।"

दो टूक मैं तो केस कर दूंगा- शान शान से पूछा गया कि 'सैयारा' के गाने को AI के जरिए किशोर दा की आवाज में सुना गया। इस पर उन्होंने कहा, "उन्होंने बहुत ही चतुराई से उसे ब्लैक एंड व्हाइट में किया। व्यूज भी मिल गए। कइयों को लग रहा है कि ये किशोर दा का गाया हुआ पुराना गाना है। मुझे ये खतरे से ज्यादा कानूनी मुद्दा लगता है। अगर कल मुझे अपने जैसी आवाज में कोई ऐसा गाना मिले तो मैं उन पर केस कर दूंगा।"