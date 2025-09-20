LOADING...
मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद

लेखन नेहा शर्मा
Sep 20, 2025
06:58 pm
क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 9 स्टेट अवॉर्ड, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके मोहनलाल 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब भारतीय सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर ये घोषणा की है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोहनलाल को इस बड़े सम्मान के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

घोषणा

भारत सरकार ने किया ऐलान

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा, "दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड चयन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से नवाजा जाएगा। उनका शानदार सिनेमाई सफर पीढ़ियों को प्रेरित करता है। इस महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उनकी बेमिसाल प्रतिभा और मेहनत ने भारतीय फिल्म इतिहास में कई नए कीर्तिमान गढ़े हैं।"

शुभकामनाएं

मोदी ने यूं दी सुपरस्टार को बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहनलाल के साथ अपनी एक तस्वीर साझा कर लिखा, 'मोहनलाल जी केरल की संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। वो मलयालम सिनेमा और रंगमंच के अगुआ हैं। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया है। अलग-अलग माध्यमों में उनका सिनेमाई कौशल वास्तव में प्रेरणादायक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई। उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें, यही कामना है।'

ट्विटर पोस्ट

नरेंद्र मोदी ने दीं शुभकामनाएं

तारीख

कब मिलेगा मोहनलाल को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार?

ये पुरस्कार 23 सितंबर, 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। मोहनलाल पिछले 45 साल से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने साल 1980 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। एक्टर ने अपने 45 साल के फिल्मी करियर में करीब 400 फिल्में की हैं, जिनमें से ज्यादातर हिट रही हैं। पिछले साल बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।