मोहनालाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद

लेखन नेहा शर्मा 06:58 pm Sep 20, 202506:58 pm

क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 9 स्टेट अवॉर्ड, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके मोहनलाल 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब भारतीय सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर ये घोषणा की है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोहनलाल को इस बड़े सम्मान के लिए शुभकामनाएं दी हैं।