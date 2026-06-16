हर्मिटेज म्यूजियम में भारतीय कला की धूम, रूस में पहली बार रच रहा इतिहास

इस प्रदर्शनी में क्या होगा खास?

इस प्रदर्शनी में अनंदिता भट्टाचार्य और वी रमेश जैसे भारतीय कलाकारों की कलाकृतियां भी शामिल हैं, जिन्हें पुरानी रूसी आइकनों और कलाकृतियों के साथ दिखाया गया है।

इसमें इतिहास, यादें और यहां तक कि कयामत जैसे विषय देखने को मिलेंगे। अनंदिता की कलाकृति में रूसी आइकनों के फ्रेम को मुगल लघुचित्रों के साथ मिलाकर पारिस्थितिक क्षरण पर बात की गई है।

यह कलाकृति 18वीं सदी के सेंट माइकल के एक रूसी आइकन के ठीक सामने है, जिसमें उन्हें कयामत के घोड़े पर सवार दिखाया गया है।

वहीं, रमेश की कलाकृति सांप-सीढ़ी के एक अनोखे गेम के जरिए कर्म और परलोक के विचारों को उजागर करती है। इसे एक रूसी 'लुबॉक' प्रिंट के साथ प्रदर्शित किया गया है।