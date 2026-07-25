'रिंग्स ऑफ पावर 3' का टीजर आया सामने, सॉरॉन के खौफनाक अवतार ने बढ़ाया रोमांच
प्राइम वीडियो ने सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर' के तीसरे सीजन का पहला टीजर जारी किया है।
यह 99 सेकंड का टीजर जलते हुए मोर्डोर में सॉरॉन के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। यह टीजर मिडल-अर्थ में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत देता है और कई नए चेहरों से भी मिलवाता है, जिनमें नाजगनाग्ल भी शामिल हैं।
ये नाजगुल के शुरुआती रूप हैं।
'रिंग्स ऑफ पावर' का प्रीमियर 11 नवंबर को
टीज़र की शुरुआत सॉरॉन की आवाज़ से होती है, जिसमें चार्ली विकर्स कहते हैं, 'अब, शक्तिशाली घड़ी आ गई है।'
इसके बाद कहानी वन रिंग के बनने की प्रक्रिया की ओर बढ़ती है। टीजर में हमें गठबंधन डगमगाते हुए दिखाई देते हैं और पहले स्ट्रेंजर के नाम से पहचाने जाने वाले गैंडाल्फ आने वाले मुश्किल समय की चेतावनी देते हैं।
गैलाड्रियल सेलेबोर्न से मिलती हैं, जिनका किरदार अब जेमी कैंपबेल बोवर निभा रहे हैं, वहीं एडी मार्सन थ्रैन के रूप में शामिल हुए हैं।
साथ ही, एक और बड़ी खबर यह है कि साइमन पेग पहली बार एक बोलने वाले बालरोग को अपनी आवाज देंगे।
सीजन 3, एरीजन के पतन के 5 साल बाद की कहानी आगे बढ़ाएगा और इसका प्रीमियर 11 नवंबर, 2026 को होगा।