सौम्या टंडन ने 'भाभी जी घर पर हैं' फिल्म से क्यों बनाई दूरी? हो गया खुलासा

प्रतिक्रिया

सौम्या ने फिल्म से अनुपस्थिति पर दी प्रतिक्रिया

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में सौम्या ने बताया कि शो में 'अनीता भाभी' का किरदार पहले से किसी और के पास है। इसलिए यह उचित नहीं था। उन्होंने कहा, "शो में पहले से ही एक और लड़की यह किरदार निभा रही है। यह उचित नहीं है कि मैं यह किरदार निभाऊं क्योंकि अब वह दर्शकों के लिए अनीता भाभी बन गई हैं।" बता दें कि सौम्या द्वारा शो छोड़ने के बाद, विदिशा शर्मा 'अनीता' का किरदार निभा रही हैं।