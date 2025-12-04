सौम्या टंडन ने 'भाभी जी घर पर हैं' फिल्म से क्यों बनाई दूरी? हो गया खुलासा
क्या है खबर?
टीवी शो 'भाभी जी घर पर हैं' में 'गोरी मेम' का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं अभिनेत्री सौम्या टंडन फिर चर्चा में हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में वह महत्वपूर्ण किरदार के साथ शामिल हुई हैं। 'भाभी जी घर पर हैं' नाम से एक फिल्म भी बन रही है, जिसमें सौम्या नहीं दिखेंगी। ऐसे में अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म से दूरी क्यों बनाई।
प्रतिक्रिया
सौम्या ने फिल्म से अनुपस्थिति पर दी प्रतिक्रिया
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में सौम्या ने बताया कि शो में 'अनीता भाभी' का किरदार पहले से किसी और के पास है। इसलिए यह उचित नहीं था। उन्होंने कहा, "शो में पहले से ही एक और लड़की यह किरदार निभा रही है। यह उचित नहीं है कि मैं यह किरदार निभाऊं क्योंकि अब वह दर्शकों के लिए अनीता भाभी बन गई हैं।" बता दें कि सौम्या द्वारा शो छोड़ने के बाद, विदिशा शर्मा 'अनीता' का किरदार निभा रही हैं।
फिल्म
इस दिन रिलीज होगी फिल्म
सौम्या ने बताया कि शो छोड़ने के बावजूद निर्माताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा, "मैं लगातार निर्माताओं के संपर्क में थी और पूछती रही कि फिल्म कैसी चल रही है। हम अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं।" अभिनेता रोहिताश गौड़, आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे और विदिशा अभिनीत फिल्म 'भाभी जी घर पर हैं', 6 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी। निर्माताओं ने इस फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए पहले ही प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है।