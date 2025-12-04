कार्तिक आर्यन की फिल्म मुश्किल में पड़ी।

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' मुश्किल में, निर्माताओं पर लगा ये आरोप

लेखन ज्योति सिंह Dec 04, 2025

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के साथ फिल्मी पर्दे पर दस्तक देने वाले हैं। निर्माताओं ने फिल्म का प्रोमो और टाइटल ट्रैक पहले ही जारी कर दिया था, जिसे लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। अब लगता है कि फिल्म का प्रोमो ही निर्माताओं के लिए मुसीबत की जड़ बन सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि फिल्म निर्माता राजीव राय ने धर्मा प्रोडक्शन पर प्रोमो को लेकर नाराजगी जाहिर की है।