कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' मुश्किल में, निर्माताओं पर लगा ये आरोप
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के साथ फिल्मी पर्दे पर दस्तक देने वाले हैं। निर्माताओं ने फिल्म का प्रोमो और टाइटल ट्रैक पहले ही जारी कर दिया था, जिसे लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। अब लगता है कि फिल्म का प्रोमो ही निर्माताओं के लिए मुसीबत की जड़ बन सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि फिल्म निर्माता राजीव राय ने धर्मा प्रोडक्शन पर प्रोमो को लेकर नाराजगी जाहिर की है।
संगीत
प्रोमो का संगीत बना वजह
मिड-डे संग बातचीत में राजीव ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म के टीजर में जाना-पहचाना संगीत सुना तो हैरान रह गए। उनके मुताबिक, फिल्म 'विश्वात्मा' (1992) के गाने 'सात समुंदर' के शुरुआती संगीत का इस्तेमाल, कार्तिक की फिल्म के प्रोमो में किया गया है। उन्होंने कहा, "मुझे यकीन नहीं कि फिल्म में इसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं, लेकिन वह ऐसे संगीत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खासकर, जब मुझसे इजाजत न ली गई हो। यह एक बुरा चलन है।"
संपर्क
कानूनी टीम करेगी धर्मा प्रोडक्शन से संपर्क
राजीव ने आगे कहा कि निर्माता, फिल्म में पुराने गानों का इस्तेमाल करते हैं और दावा करते हैं कि उनके पास संगीत के अधिकार हैं। उनके कानूनी सलाहकार निर्माता करण जौहर और फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...' की टीम से संपर्क करेगी। उन्होंने आगे कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से कानूनी स्थिति पैदा करना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, तो हम अदालत जाएंगे।" खैर, कार्तिक की फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है।