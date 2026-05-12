वेब सीरीज 'सतरंगी' का ट्रेलर जारी, पिता की मौत का बदला लेगा बेटा?

जातिगत झगड़ों के बीच लौंडा नाच पर भी रोशनी

बबलू तब पारिवारिक झगड़ों और जातिगत संघर्षों में उलझ जाता है, जब वह अपने पिता की जगह लेता है और जिम्मेदार लोगों से बदला लेने का फैसला करता है। कहानी में सिंह और पांडे परिवारों के बीच तनाव और गरमाता है। इसमें कुमुद मिश्रा एक ताकतवर मंत्री का किरदार निभा रहे हैं, वहीं महवश बबलू की प्रेमिका के रूप में दिखेंगी। जय बसंत सिंह के निर्देशन में बनी यह सीरीज लौंडा नाच, जो बबलू की यात्रा का मुख्य हिस्सा है, पर भी खास ध्यान देती है। यह एक पारंपरिक लोक कला है।