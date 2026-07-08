'सतलुज' की अभिनेत्री ने फिल्म पर व्यक्त की अपनी भावनाएं

रिलीज विवाद के बीच 'सतलुज' की अभिनेत्री का भावुक पोस्ट- 4 साल संजोया, उम्मीद अभी अधूरी

लेखन ज्योति सिंह 06:39 pm Jul 08, 202606:39 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' अपनी रिलीज को लेकर विवादों में घिरी हुई है। एक तरफ फैंस व सितारे फिल्म के समर्थन में खड़े हैं और इसकी ZEE5 पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर, सरकार ने भारत की सुरक्षा का हवाला देते हुए इसकी सामग्री समीक्षा के लिए पैनल गठित किया है। इन सब के बीच, 'सतलुज' की अभिनेत्री गीतिका विद्या ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया और फिल्म से जुड़ी अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।