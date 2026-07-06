जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा

जसवंत सिंह खालरा कौन थे, जिनके ऊपर बनी दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज'?

लेखन ज्योति सिंह 03:58 pm Jul 06, 202603:58 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' ने एक बार फिर जसवंत सिंह खालरा को चर्चा में ला दिया है। हनी त्रेहन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 4 जुलाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम हुई थी, लेकिन अब इसे OTT से हटा दिया गया है। रिलीज के 2 दिनों के अंदर फिल्म को हटाए जाने से दर्शक भी हैरान और परेशान नजर आए। आइए जानते हैं खालरा के बारे में, जिनकी असल कहानी ने इस फिल्म को जन्म दिया।