दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' पर सरकार का बड़ा फैसला, फिल्म के कंटेंट की होगी जांच

फैसला

'सतलुज' की विषय-वस्तु की जांच करेगी समिति

सूचना एवं प्रसारण सूत्रों के अनुसार, अंतर-विभागीय समिति 'सतलुज' के विषय-वस्तु की जांच करेगी और फिर केंद्र को सिफारिशें देगी। दरअसल, फिल्म को 4 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज किया गया था, लेकिन 48 घंटे बाद इसे हटा दिया गया। इसे हटाने का कारण बताते हुए सरकारी सूत्रों ने कहा कि 'सतलुज' के कुछ दृश्यों का दुरुपयोग भारत विरोधी ताकतों द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, फिल्म हटने से दर्शक खफा हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई।