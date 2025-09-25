इब्राहिम अली खान की फिल्म 'सरजमीं' अब टीवी पर होगी प्रसारित, जानें कब और कहां देखें
क्या है खबर?
सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान को पिछली बार फिल्म 'सरजमीं' में देखा गया था, जिसमें वह जोरदार एक्शन करते नजर आए। यह फिल्म 25 जुलाई, 2025 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन और काजोल ने भी मुख्य भूमिका निभाई। अब 'सरजमीं' अपने टेलीविजन प्रीमियर के लिए तैयार है। अगर आपने इस फिल्म OTT पर नहीं देखा है तो अब फिल्म को आराम से टीवी पर देख सकते हैं। आइए जानें कब और कहां।
तारीख
निर्माताओं ने साझा किया वीडियो
'सरजमीं' का प्रीमियर 28 सितंबर, 2025 को स्टार गोल्ड पर दोपहर 12 बजे होने वाला है। निर्माताओं ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'एक जंग... बाप और बेटे के बीच, जहां सच और रिश्तों का असली सामना होगा।' करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन कायोज ईरानी ने किया है। इस फिल्म की कहानी कर्नल विजय मेनन (पृथ्वीराज), उसकी पत्नी मेहर (काजोल) और बेटे हरमन (इब्राहिम) के इर्द-गिर्द बुनी गई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Ek jung… baap aur bete ke beech, jahan sach aur rishton ka asli samna hoga.🔥— Star Gold (@StarGoldIndia) September 25, 2025
Dekhiye Sarzameen ka World TV Premiere, Sunday dupahar 12 baje, sirf Star Gold par.⭐#Sarzameen #IbrahimAliKhan #Kajol #PrithvirajSukumaran
(Sarzameen, World TV Premiere, Star Gold) pic.twitter.com/Il5yzuzBaF