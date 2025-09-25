अब टीवी पर देखें 'सरजमीं' (तस्वीर: एक्स/@itsKajolD)

इब्राहिम अली खान की फिल्म 'सरजमीं' अब टीवी पर होगी प्रसारित, जानें कब और कहां देखें

लेखन दीक्षा शर्मा 05:56 pm Sep 25, 202505:56 pm

क्या है खबर?

सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान को पिछली बार फिल्म 'सरजमीं' में देखा गया था, जिसमें वह जोरदार एक्शन करते नजर आए। यह फिल्म 25 जुलाई, 2025 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन और काजोल ने भी मुख्य भूमिका निभाई। अब 'सरजमीं' अपने टेलीविजन प्रीमियर के लिए तैयार है। अगर आपने इस फिल्म OTT पर नहीं देखा है तो अब फिल्म को आराम से टीवी पर देख सकते हैं। आइए जानें कब और कहां।