सरगुन मेहता ने 'कैरी ऑन जट्टा 4' से पहले ट्रोलर्स को दिखाया आईना, गिप्पी ग्रेवाल ने भी दिया साथ
जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाली फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' की रिलीज से पहले, अभिनेत्री सरगुन मेहता ने ऑनलाइन नकारात्मकता पर अपनी बात रखी है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ट्रोलिंग और नफरत फैलाना बंद करें। सरगुन ने कहा, 'लोगों को नकारात्मक टिप्पणी करना या ऑनलाइन ट्रोलिंग बंद कर देना चाहिए।'
अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि ट्रोलर्स को पूरी तरह रोकना भले ही मुश्किल हो, पर सबको अपना काम देखना चाहिए।
क्या है इस फिल्म में खास?
यह नया सीक्वल इस फ्रेंचाइजी का वही खास अंदाज वापस लेकर आया है, जिसमें खूब सारी पारिवारिक उथल-पुथल और मजेदार गलतफहमियां देखने को मिलती हैं।
इसका निर्देशन स्मीप कंग ने किया है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी।
आपको बता दें कि सरगुन पंजाबी सिनेमा की बड़ी अभिनेत्रियों में से हैं। उन्होंने 'किस्मत' और 'सौनकन सौनकने' जैसी कई हिट फिल्में दी हैं।
इसके अलावा, उन्होंने 2022 में 'कट्टपुटली' फिल्म से हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा है।