सरगुन मेहता ने 'कैरी ऑन जट्टा 4' से पहले ट्रोलर्स को दिखाया आईना, गिप्पी ग्रेवाल ने भी दिया साथ

क्या है इस फिल्म में खास?

यह नया सीक्वल इस फ्रेंचाइजी का वही खास अंदाज वापस लेकर आया है, जिसमें खूब सारी पारिवारिक उथल-पुथल और मजेदार गलतफहमियां देखने को मिलती हैं।

इसका निर्देशन स्मीप कंग ने किया है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी।

आपको बता दें कि सरगुन पंजाबी सिनेमा की बड़ी अभिनेत्रियों में से हैं। उन्होंने 'किस्मत' और 'सौनकन सौनकने' जैसी कई हिट फिल्में दी हैं।

इसके अलावा, उन्होंने 2022 में 'कट्टपुटली' फिल्म से हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा है।