संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का टीजर जारी
बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा अपनी आगामी फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। उनके साथ इस फिल्म में महिमा चौधरी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। इस जोड़ी के बारे में सुनना जितना मजेदार लगता है, उतनी ही दिलचस्प फिल्म भी होने वाली है जिसका अंदाजा टीजर से लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वह 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
सिद्धांत राज की निर्देशित फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का टीजर 1 मिनट 10 सेकंड लंबा है। शुरुआत संजय से होती है जो भगवान हनुमान के मंदिर में अपनी दूसरी शादी के सपने सजा रहे हैं। इसके बाद महिमा की एंट्री होती है जिन्हें पहली नजर में देखते ही अभिनेता ख्यालों में खो जाते हैं। कुल मिलाकर हल्की-फुल्की रोमांटिक कहानी के साथ टीजर अच्छा अनुभव देने का काम करता है। यह फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है।
SANJAY MISHRA - MAHIMA CHAUDHRY: 'DURLABH PRASAD KI DUSRI SHAADI' TEASER OUT NOW – 19 DEC 2025 RELEASE... #SanjayMishra, #MahimaChaudhry, #Vyom, and #PallakLalwani star in the quirky comedy entertainer #DurlabhPrasadKiDusriShaadi... Teaser is now LIVE.— taran adarsh (@taran_adarsh) November 28, 2025
Arrives in cinemas on 19… pic.twitter.com/4PRE03O8Pb