होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का टीजर जारी
संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का टीजर जारी

लेखन ज्योति सिंह
Nov 28, 2025
02:14 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा अपनी आगामी फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। उनके साथ इस फिल्म में महिमा चौधरी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। इस जोड़ी के बारे में सुनना जितना मजेदार लगता है, उतनी ही दिलचस्प फिल्म भी होने वाली है जिसका अंदाजा टीजर से लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वह 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

टीजर

'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का टीजर

सिद्धांत राज की निर्देशित फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का टीजर 1 मिनट 10 सेकंड लंबा है। शुरुआत संजय से होती है जो भगवान हनुमान के मंदिर में अपनी दूसरी शादी के सपने सजा रहे हैं। इसके बाद महिमा की एंट्री होती है जिन्हें पहली नजर में देखते ही अभिनेता ख्यालों में खो जाते हैं। कुल मिलाकर हल्की-फुल्की रोमांटिक कहानी के साथ टीजर अच्छा अनुभव देने का काम करता है। यह फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए टीजर

