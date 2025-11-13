'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का नया पोस्टर जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@imsanjaimishra)

महिमा चौधरी और संजय मिश्रा की 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का नया पोस्टर जारी

लेखन ज्योति सिंह 04:29 pm Nov 13, 202504:29 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री महिमा चौधरी और संजय मिश्रा की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आएगी। फिल्म का नाम 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' रखा गया है, जिसकी घोषणा पोस्टर के साथ पहले हो चुकी थी। अब निर्माताओं ने फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी किया है, जो 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के मशहूर पोस्टर की याद दिलाता है। पोस्टर में जैसे काजोल को किताब और शाहरुख खान को गिटार के साथ दिखाया था। महिमा और संजय कुछ वैसे ही नजर आए हैं।