महिमा चौधरी और संजय मिश्रा की 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का नया पोस्टर जारी
क्या है खबर?
अभिनेत्री महिमा चौधरी और संजय मिश्रा की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आएगी। फिल्म का नाम 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' रखा गया है, जिसकी घोषणा पोस्टर के साथ पहले हो चुकी थी। अब निर्माताओं ने फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी किया है, जो 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के मशहूर पोस्टर की याद दिलाता है। पोस्टर में जैसे काजोल को किताब और शाहरुख खान को गिटार के साथ दिखाया था। महिमा और संजय कुछ वैसे ही नजर आए हैं।
पोस्टर
पोस्टर के कैप्शन ने खींचा ध्यान
अभिनेता संजय ने सोशल मीडिया पर 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का नया पोस्टर जारी किया है। उन्होंने कैप्शन दिया, 'हो ले जायेंगे ले जायेंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे। अरे रह जायेंगे रह जायेंगे, पैसेवाले देखते रह जायेंगे।' महिमा और संजय पोस्टर में एक-दूसरे की ओर पीठ करते हुए बैठे हैं, और दोनों के हाथ में किताब है। बता दें कि फिल्म का निर्देशन सिद्धांत राज कर रहे हैं। हालांकि, रिलीज तारीख अभी जारी नहीं हुई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
November 13, 2025
प्रतिक्रिया
पोस्टर ने लोगों का खींचा ध्यान
'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर आते ही लोगों का ध्यान खींचने लगा है। लोग भी दोनों अभिनेताओं को फिल्म पर्दे पर देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस कर दिया मालिक।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'वाह शानदार, इंतजार नहीं हो रहा है।' तीसरे यूजर ने लिखा, 'इस फिल्म को हम जरूर देखेंगे।'