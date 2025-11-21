दीपिका कक्कड़ का कैंसर के इलाज पर छलका दर्द, बोलीं- हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं
क्या है खबर?
टीवी की चर्चित अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ काफी समय से अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अभिनेत्री ने खुलासा किया कि उन्हें लिवर कैंसर हो गया है। दीपिका ने बताया कि उनके इलाज की रिपोर्ट सामान्य आ रही हैं, लेकिन राेजाना उन्हें अपने मन के डर, चिंता और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। दीपिका ने कैंसर के इलाज को लेकर मन में दबे कई डर का खुलासा किया है।
उम्मीद
उम्मीद के बाद, अचानक लगता है डर- दीपिका
दीपिका ने व्लॉग में कहा, "कभी-कभी मैं खुश और उम्मीद से भरी रहती हूं, अचानक डर लगता है। मेरा दिल इतना कुछ सह नहीं पाता। हर दिन नई दिक्कतें, कभी थायरॉइड बढ़ता-घटता है तो कभी हार्मोनल बदलाव।" पति शोएब इब्राहिम संग व्लॉग में अभिनेत्री ने कहा, "सफर थकाऊ है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला या तो डर के साथ बैठ जाएं और दूसरा डर के साथ आगे बढ़ना। मैं बढ़ना चाहती हूं।"
कैंसर
दीपिका की जारी है कैंसर से जंग
दीपिका को आखिरी बार इसी साल आए कुकरी टीवी शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ्स' में देखा गया था। हालांकि, खराब तबीयत के चलते वह बीच शो से बाहर हो गई थीं। मई, 2025 में उन्हें अपने लिवर कैंसर के बारे में पता चला। व्लॉग के जरिए दीपिका ने बताया था कि वह स्टेज 2 के कैंसर से जूझ रही हैं। इससे पहले उनके लिवर में मौजूद ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। प्रशंसक भी अभिनेत्री के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।