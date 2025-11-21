दीपिका कक्कड़ का कैंसर पर छलका दर्द (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ms.dipika)

दीपिका कक्कड़ का कैंसर के इलाज पर छलका दर्द, बोलीं- हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं

लेखन ज्योति सिंह 11:47 am Nov 21, 202511:47 am

क्या है खबर?

टीवी की चर्चित अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ काफी समय से अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अभिनेत्री ने खुलासा किया कि उन्हें लिवर कैंसर हो गया है। दीपिका ने बताया कि उनके इलाज की रिपोर्ट सामान्य आ रही हैं, लेकिन राेजाना उन्हें अपने मन के डर, चिंता और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। दीपिका ने कैंसर के इलाज को लेकर मन में दबे कई डर का खुलासा किया है।