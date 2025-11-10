रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से संजय दत्त का दमदार लुक जारी, गुस्से में घूरते आए नजर

धुरंधर

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'धुरंधर'

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' इस साल 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसमें रणवीर के अलावा संजय, माधवन, अर्जुन और अक्षय खन्ना अहम किरदार में हैं। निर्माताओं ने संजय का पहला अवतार 'जिन्न' जारी किया है, जिसमें वह गुस्से से घूरते हुए काफी दमदार नजर आ रहे हैं। पोस्टर देखने के बाद लाेगों को फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंजतार है, जो जल्द रिलीज किया जाएगा। 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी।