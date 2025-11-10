LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से संजय दत्त का दमदार लुक जारी, गुस्से में घूरते आए नजर
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से संजय दत्त का दमदार लुक जारी, गुस्से में घूरते आए नजर
'धुरंधर' से संजय दत्त का दमदार लुक जारी (तस्वीर: एक्स/@RanveerSingh)

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से संजय दत्त का दमदार लुक जारी, गुस्से में घूरते आए नजर

लेखन ज्योति सिंह
Nov 10, 2025
01:26 pm
क्या है खबर?

रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निर्माताओं ने फिल्म के प्रति उत्साह बनाए रखने के लिए संजय दत्त का दमदार लुक जारी कर दिया है। अभिनेता का लुक सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है, जिसे देखने के बाद लोगों का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंच गया है। संजय से पहले निर्माताओं ने रणवीर, अर्जुन रामपाल और आर माधवन का पहला लुक जारी किया गया था।

धुरंधर

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'धुरंधर'

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' इस साल 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसमें रणवीर के अलावा संजय, माधवन, अर्जुन और अक्षय खन्ना अहम किरदार में हैं। निर्माताओं ने संजय का पहला अवतार 'जिन्न' जारी किया है, जिसमें वह गुस्से से घूरते हुए काफी दमदार नजर आ रहे हैं। पोस्टर देखने के बाद लाेगों को फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंजतार है, जो जल्द रिलीज किया जाएगा। 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर