संजय दत्त ने जब-जब खलनायकी से मचाई तबाही, एक के लिए गिड़गिड़ाते रह गए अनिल कपूर

साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी ' बागी 4 ' ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया शुरुआत की है। ये फिल्म भले ही दर्शकों और समीक्षकों को बोझिल लगी हो, लेकिन हीरो टाइगर श्रॉफ के साथ-साथ इसमें खलनायक बने संजय दत्त तो अपनी खलनायकी से छाप छोड़ ही गए। ये सच है कि संजू बाबा ने इतनी चर्चा फिल्मों में हीरो बनकर नहीं बटोरी, जितना तारीफें उन्होंने खलनायक बनकर लूटीं। एक नजर संजय की खलनायकी वाली 5 दमदार फिल्मों पर।

#1 'खलनायक' शुरुआत करते हैं 'खलनायक' से, जिसने 1993 में बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। इसकी कहानी के साथ-साथ गाने भी खूब लोकप्रिय हुए थे। ये वो फिल्म थी, जिसने संजय के करियर की दिशा और दशा दोनों बदलकर रख दी थी। फिल्म में सूंज के किरदार को दर्शकों ने ऐसे सिर-आंखों पर बिठाया कि वो असली हीरो बन गए। ZEE5 पर मौजूद 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए थे।

ख्वाहिश अधूरी रह गई थी अनिल कपूर की चाहत फिल्म में संजय वाले किरदार के लिए अनिल कपूर भी कतार में थे। दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान खलनायक के निर्देशक सुभाष घई ने खुलासा किया था कि अनिल कपूर उनसे कई बार खलनायक बनने की इच्छा जता चुके थे। इस भूमिका के लिए अनिल तो गंजे तक होने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें लगा कि संजय ही इस भूमिका के लिए सबे फिट हैं और वास्वत में संजय ने ऐसा काम किया कि उनका किरदार यादगार बन गया।

#2 'वास्तव' संजय की 26 साल पहले आई फिल्म 'वास्तव: द रियलिटी' ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा कर बैठ गई थी। इस गैंगस्टर ड्रामा फिल्म में संजय ने रघु का किरदार निभाकर सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया था। फिल्म में 8 करोड़ के बजट में 34 करोड़ की कमाई की थी। अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म मौजूद है।

#3 और #4 'अग्निपथ' और 'KGF चैप्टर 2' 'अग्निपथ' में संजय ने कांचा चीना का खतरनाक किरदार निभाया था। यूं तो इस फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन थे, लेकिन फिल्म में इतनी तारीफ ऋतिक की नहीं हुई, जितनी संजय दत्त की। इस फिल्म में संजय का लुक आज भी डराता है। अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म मौजूद है। उधर 'KGF: चैप्टर 2' में अधीरा बने संजय को देख दर्शक तालियां और सीटियां बजाए बिना नहीं रह पाए। ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियाे पर है।