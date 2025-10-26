हुंडई एक्सटर से लेकर मारुति फ्रोंक्स तक, ये हैं 5 सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट SUV 

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में 2013 में फोर्ड इकोस्पोर्ट ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को लोकप्रिय बना दिया था और तब से ही इनका चलन काफी बढ़ गया। इसका एक कारण तो भारतीय खरीदारों में SUV बॉडी स्टाइल को पसंद करना और दूसरा कीमत भी उनके बजट में होना है। अगर, आप भी सस्ती कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का विचार बना रहे हैं तो हम आपको 8 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाली 5 गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं।

#1 टाटा पंच की कीमत: 5.50 लाख रुपये टाटा मोटर्स की सबसे छोटी SUV पंच सस्ते विकल्पों में से एक है, जो वायरलेस फोन चार्जर, ग्रैंड कंसोल के साथ आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट, टाइप C फास्ट USB चार्जर जैसे फीचर से लैस है। टाटा पंच 1.2-लीटर, पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प में उपलब्ध है। इसके अलावा यह CNG किट से लैस 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के विकल्प के साथ आती है, जो 74hp की पावर देता है। इसकी कीमत 5.50-9.30 लाख रुपये है।

#2 निसान मैग्नाइट की कीमत: 5.62 लाख रुपये निसान की मैग्नाइट कुल 28 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें हाल ही में लॉन्च किए गए ऑल-ब्लैक कुरो ट्रिम्स भी शामिल हैं। इसमें 360-डिग्री कैमरा, हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, DRL के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑटो AC की सुविधा होगी। निसान मैग्नाइट में रेनो किगर की तरह 75,000 रुपये में डीलर-स्तरीय CNG किट दी जाती है। इसमें 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल, ऑटोमेटेड मैनुअल और CVT के विकल्प हैं और कीमत 5.62-10.76 लाख रुपये के बीच है।

#3 हुंडई एक्सटर की कीमत: 5.68 लाख रुपये हुंडई मोटर कंपनी की एक्सटर देश में उपलब्ध सबसे सस्ती SUV है, जिसकी कीमत 6 लाख रुपये से कम है। हुंडई की सबसे छोटी SUV 40 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें ड्यूल-टोन विकल्प भी शामिल हैं। हुंडई एक्सटर में निचले मॉडल में वेन्यू वाला 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसमें मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प हैं। साथ ही एक फैक्टरी-फिट CNG वर्जन भी है, जो 69hp तक की पावर पैदा करता है। इसकी कीमत 5.68-9.61 लाख रुपये के बीच है।

#4 रेनो किगर की कीमत: 5.76 लाख रुपये कार निर्माता रेनो ने हाल ही में किगर फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया, जो भारत में मिलने वाली सबसे सस्ती SUV में से एक है। रेनो किगर में 72hp की पावर वाला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसमें मैनुअल और AMT विकल्प हैं और 100hp वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जिसमें मैनुअल और CVT विकल्प हैं। इस गाड़ी में डीलर-स्तरीय CNG किट भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत पेट्रोल वर्जन से 79,500 रुपये ज्यादा है। गाड़ी कीमत 5.76-10.34 लाख रुपये के बीच है।