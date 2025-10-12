संगीता बिजलानी ने की बंदूक रखने की मांग, जानिए क्यों सता रहा जान का डर
क्या है खबर?
अभिनेत्री संगीता बिजलानी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार मामला उनके फार्महाउस में हुई चोरी से जुड़ा है, जिसमें अभिनेत्री पिछले 20 साल से रह रही हैं। हाल ही में उन्होंने महिला सुरक्षा, बढ़ती चोरी की वारदात जैसे मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। संगीता ने पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल से मुलाकात की। अभिनेत्री ने बताया कि अपनी सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देते हुए उन्होंने बंदूक लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया है।
चिंता
अपने ही घर में सुरक्षित नहीं संगीता
संगीता ने उनके फार्महाउस पर हुई चोरी पर कहा, "मैंने SP संदीप सिंह गिल से मुलाकात की है। मैं उनसे मिलने खासतौर पर पुणे आई थी, ताकि उनसे मिलकर जल्दी से जांच का अनुरोध कर सकूं, क्योंकि मेरे घर पर चोरी हुई है। मैं अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रही हूं। वहां मैं 20 साल से रह रही हूं। ऐसा पहली बार हुआ है, जब मुझे अपने ही घर में डर लग रहा है।"
चोरी
चाेरों ने कितने का लगाया चूना?
जानकारी के मुताबिक, संगीता का फार्महाउस पिछले 4 महीनों से खाली था। जब अभिनेत्री 18 जुलाई को सुबह लगभग साढ़े 9 बजे अपने बंगले पर पहुंचीं तो उन्हें घर में हुई चोरी का पता चला। चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुसे थे और पहली मंजिल से 50,000 नकद और एक टीवी सेट, जिसकी कीमत लगभग 7,000 रुपये थी, चुरा ले गए। इस तरह कुल 57,000 रुपए की चोरी हुई।
आहत
"मेरे घर के अंदर दीवार पर अश्लील बातें लिखी हुई थीं"
संगीता बोलीं, "चोरी की इस घटना को साढ़े 3 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये डरावना था। सौभाग्य से मैं वहां नहीं थी। घर के अंदर दीवार पर अश्लील बातें लिखी थी। कई कीमती घरेलू सामान गायब थे। CCTV कैमरे तोड़ दिए गए थे। बहुत दुखद है कि मेरे निजी स्थान पर ऐसी घटना हुई। SP गिल ने आश्वासन दिया है कि पुलिस मामले की तह तक जाएगी और दोषियों को पकड़ेगी।"
मांग
बंदूक लाइसेंस की मांग
संगीता कहती हैं, "इस घटना के बाद मैंने पुणे ग्रामीण पुलिस से बंदूक का लाइसेंस मांगा है। एक महिला होने के नाते अगर मैं घर में अकेली जाती हूं तो मुझे लगता है कि किसी तरह की सुरक्षा जरूरी है। मुझे जिंदगी में कभी बंदूक का लाइसेंस लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसा पहली बार है, जब मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूं।' संगीता ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस अधिकारी कड़े कदम उठाएंगे।