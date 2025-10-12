संगीता बिजलानी ने की बंदूक रखने की मांग, जानिए क्यों सता रहा जान का डर

चिंता अपने ही घर में सुरक्षित नहीं संगीता संगीता ने उनके फार्महाउस पर हुई चोरी पर कहा, "मैंने SP संदीप सिंह गिल से मुलाकात की है। मैं उनसे मिलने खासतौर पर पुणे आई थी, ताकि उनसे मिलकर जल्दी से जांच का अनुरोध कर सकूं, क्योंकि मेरे घर पर चोरी हुई है। मैं अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रही हूं। वहां मैं 20 साल से रह रही हूं। ऐसा पहली बार हुआ है, जब मुझे अपने ही घर में डर लग रहा है।"

चोरी चाेरों ने कितने का लगाया चूना? जानकारी के मुताबिक, संगीता का फार्महाउस पिछले 4 महीनों से खाली था। जब अभिनेत्री 18 जुलाई को सुबह लगभग साढ़े 9 बजे अपने बंगले पर पहुंचीं तो उन्हें घर में हुई चोरी का पता चला। चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुसे थे और पहली मंजिल से 50,000 नकद और एक टीवी सेट, जिसकी कीमत लगभग 7,000 रुपये थी, चुरा ले गए। इस तरह कुल 57,000 रुपए की चोरी हुई।

आहत "मेरे घर के अंदर दीवार पर अश्लील बातें लिखी हुई थीं" संगीता बोलीं, "चोरी की इस घटना को साढ़े 3 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये डरावना था। सौभाग्य से मैं वहां नहीं थी। घर के अंदर दीवार पर अश्लील बातें लिखी थी। कई कीमती घरेलू सामान गायब थे। CCTV कैमरे तोड़ दिए गए थे। बहुत दुखद है कि मेरे निजी स्थान पर ऐसी घटना हुई। SP गिल ने आश्वासन दिया है कि पुलिस मामले की तह तक जाएगी और दोषियों को पकड़ेगी।"