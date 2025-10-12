'नो एंट्री 2' पर लगा ग्रहण, दिलजीत के बाद वरुण धवन हुए बाहर;  फंसा नया पेंच

बोनी कपूर ने लंबे समय पहले 'नो एंट्री' के सीक्वल का ऐलान कर दिया था, लेकिन उनकी ये पिक्चर बनती नहीं दिख रही है। जब सीक्वल की घोषणा हुई तो दर्शक उत्साहित हो उठे। मालूम चला कि नई किस्त को नए कलाकारों के साथ बनाया जा रहा है। अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन का नाम तय किया गया। अगले कुछ समय में शूटिंग शुरू होनी थी कि उससे पहले ही वरुण ने फिल्म से कन्नी काट ली।

रिपोर्ट वरुण के जाने से फिर लटकी फिल्म अगले कुछ समय से 'नो एंट्री 2' की शूटिंग शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया, जिससे से फिल्म लटकती नजर आ रही है। पहले दिलजीत दोसांझ ने फिल्म से किनारा किया और अब खबर है कि वरुण ने ये फिल्म छोड़ दी है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'नो एंट्री 2' से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वरुण ने इससे अपने कदम पीछे खींच लिए हैं।

कारण क्यों फिल्म से बाहर हुए अभिनेता? सूत्रों की मानें तो वरुण ने ये कदम अपनी दूसरी फिल्मों की तारीखों में हो रहे टकराव की वजह से उठाया है। वो इसे लेकर बेहद उत्साहित थे, लेकिन दिलजीत के फिल्म से बाहर होने के बाद हालात बदल गए और चीजें थोड़ी उलझने लगीं। अभी के लिए वरुण की तारीखें 'भेड़िया 2' के लिए तय हुई हैं। निर्माता-निर्देशक अब उनकी जगह किसी दूसरे हीरो की तलाश कर रहे हैं। अर्जुन कपूर अब भी फिल्म का हिस्सा हैं।