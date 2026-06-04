संभावना सेठ के घर आई दोहरी खुशी

संभावना सेठ के घर गूंजी किलकारी, पति अविनाश द्विवेदी संग किया जुड़वा बच्चों का स्वागत

लेखन ज्योति सिंह 02:18 pm Jun 04, 202602:18 pm

क्या है खबर?

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री संभावना सेठ के घर दोहरी किलकारी गूंजी है। अभिनेत्री ने पति अविनाश द्विवेदी के साथ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसका खुलासा सोशल मीडिया पर हुआ। दोनों शादी के 10 साल बाद माता-पिता बने हैं, जिससे उनके फैंस बेहद खुश हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। संभावना और अविनाश ने इस साल अप्रैल में प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था। अब दोनों को एक बेटा और एक बेटी का आशीर्वाद मिला है।