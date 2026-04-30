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संभावना सेठ सेरोगेसी के जरिए बनेंगी मां, शादी के 10 साल बाद सुनाई खुशखबरी
संभावना सेठ ने सुनाई खुशखबरी

संभावना सेठ सेरोगेसी के जरिए बनेंगी मां, शादी के 10 साल बाद सुनाई खुशखबरी

लेखन ज्योति सिंह
Apr 30, 2026
12:33 pm
क्या है खबर?

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री संभावना सेठ के लिए 2026 खुशियों का पल बनकर आया है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया है कि वह मां बनने के लिए तैयार हैं। इस खबर ने उनके फैंस को उत्साहित कर दिया है। अभिनेत्री ने पति अविनाश द्विवेदी के साथ एक अखबार पोस्ट साझा करके आने वाले नन्हे मेहमान का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि वह सेरोगेसी के जरिए मां बनने जा रही हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

खुशखबरी

संभावना ने सोशल मीडिया पर सुनाई खुशखबरी

संभावना ने पति अविनाश के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। पहली तस्वीर में दोनों ने अखबार पकड़ा है, जिसके पन्ने पर प्रेग्नेंसी के ऐलान की खबर छपी है। दूसरी तस्वीर में नन्हे बच्चे के मोजे हैं और तीसरी तस्वीर में एक डॉगी की फोटाे के साथ लिखा, 'यह आधिकारिक है।' उन्होंने कैप्शन दिया, 'हम गर्भवती हैं। हमारी सबसे खूबसूरत कहानी अब साकार होने की राह पर है, प्यार, उम्मीद और सरोगेसी के जरिए। उल्टी गिनती शुरू।'

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शादी

साल 2016 में दोनों ने रचाई थी शादी

संभावना और अविनाश ने जुलाई, 2016 में दिल्ली में पारंपरिक रीति-रिवाज से शादी रचाई थी। शादी के बाद से अभिनेत्री मां बनने की कोशिश कर रही थीं। 2024 में उन्होंने IVF के जरिए हुए गर्भपात पर खुलकर बात की थी और उन्हें हुई दिक्कतों का खुलासा फैंस से किया था। अब शादी के 10 साल बाद संभावना सेराेगेसी के जरिए मां बनने को तैयार हैं। भारती सिंह, सुनीता आहूजा और साकिब सलीम समेत कई सितारे उन्हें बधाई दे रहे हैं।

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