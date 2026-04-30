संभावना सेठ सेरोगेसी के जरिए बनेंगी मां, शादी के 10 साल बाद सुनाई खुशखबरी

It’s been more than 11 years of following Sambhavna, and finally, finally, finally she is pregnant This news is so heartwarming and fills me with gratitude May you both always stay happy, happier, and happiest Hey Mata Rani plz keep away all evil eyes this time🧿 @sambhavnaseth pic.twitter.com/DNzIbBpTLp

संभावना ने पति अविनाश के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। पहली तस्वीर में दोनों ने अखबार पकड़ा है, जिसके पन्ने पर प्रेग्नेंसी के ऐलान की खबर छपी है। दूसरी तस्वीर में नन्हे बच्चे के मोजे हैं और तीसरी तस्वीर में एक डॉगी की फोटाे के साथ लिखा, 'यह आधिकारिक है।' उन्होंने कैप्शन दिया, 'हम गर्भवती हैं। हमारी सबसे खूबसूरत कहानी अब साकार होने की राह पर है, प्यार, उम्मीद और सरोगेसी के जरिए। उल्टी गिनती शुरू।'

शादी

साल 2016 में दोनों ने रचाई थी शादी

संभावना और अविनाश ने जुलाई, 2016 में दिल्ली में पारंपरिक रीति-रिवाज से शादी रचाई थी। शादी के बाद से अभिनेत्री मां बनने की कोशिश कर रही थीं। 2024 में उन्होंने IVF के जरिए हुए गर्भपात पर खुलकर बात की थी और उन्हें हुई दिक्कतों का खुलासा फैंस से किया था। अब शादी के 10 साल बाद संभावना सेराेगेसी के जरिए मां बनने को तैयार हैं। भारती सिंह, सुनीता आहूजा और साकिब सलीम समेत कई सितारे उन्हें बधाई दे रहे हैं।