समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' ने 'धुरंधर' को पछाड़ा, मिले रिकॉर्डतोड़ व्यूज
क्या है खबर?
कॉमेडियन समय रैना के मशहूर रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' ने OTT की दुनिया में इतिहास रच दिया है। इस शो ने करीब 3.8 करोड़ से अधिक व्यूज हासिल कर OTT चार्ट्स में पहला स्थान हासिल कर लिया है। समय रैना के इस शो ने तगड़ी व्यूअरशिप के मामले में निर्देशक आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म 'धुरंधर' को भी पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 का ताज अपने नाम किया है।
उपलब्धि
'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' बना इस साल का सबसे बड़ा हिट
वर्ष 2026 की छमाही के मौके पर मीडिया कंसल्टिंग फर्म ओरमैक्स मीडिया ने अपनी छमाही स्ट्रीमिंग रिपोर्ट जारी की है।
ये रिपोर्ट बताती है कि साल के शुरुआती 6 महीनों में भारत में OTT पर क्या देखा गया। इस सूची में समय रैना का रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' सबसे ऊपर है।
पिछले महीने ही रिलीज होने पर ये शो आदित्य धर की 2 भाग वाली एक्शन फिल्म 'धुरंधर' को पछाड़कर साल का सबसे पसंदीदा शो बन गया है।
व्यूज
3.8 करोड़ के साथ रिकॉर्डतोड़ धमाका
ओरमैक्स स्ट्रीमव्यू की साप्ताहिक शोध रिपोर्ट के अनुसार, 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' ने OTT पर कमाल कर दिया है।
तमाम विवादों के बावजूद इसे करीब 3.8 करोड़ व्यूज मिले हैं, जिससे ये साल 2026 में अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला OTT टाइटल बन गया है।
ये डेटा देशभर के 3,000 से अधिक लोगों के ऑनलाइन सर्वे पर आधारित है, जिसमें केवल 30 मिनट से अधिक समय तक देखने वाले भारतीय दर्शकों को ही गिना गया है।
अन्य फिल्में, सीरीज
टॉप-10 में 'धुरंधर' और इसका सीक्वल शामिल
इसके बाद सीधे चौथे स्थान पर रणवीर सिंह की एक्शन फिल्म 'धुरंधर' है, जिसे 3.52 करोड़ व्यूज मिले हैं।
इसी फिल्म का सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' करीब 2.78 करोड़ व्यूज के साथ छठे स्थान पर है, वहीं नसीरुद्दीन शाह और जिम सर्भ की वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी' 1.78 करोड़ व्यूज के साथ 7वें स्थान पर तो प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' करीब 1.75 करोड़ व्यूज के साथ 9वें स्थान पर काबिज है।
शो
क्या है समय रैना का 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो?
कॉमेडियन समय रैना द्वारा शुरू किया गया 'इंडियाज गॉट लेटेंट' लोकप्रिय और अनोखा डिजिटल रियलिटी शो है।
पारंपरिक शोज से अलग, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के भीतर छिपे अजीबोगरीब या 'दबे हुए' हुनर को सामने लाना है। शो में देशभर से आए प्रतियोगियों के टैलेंट का समय रैना और अन्य सितारे जज मजाक-मजाक में मूल्यांकन करते हैं।
इस सीजन के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ बतौर मेहमान शामिल हुई थीं।