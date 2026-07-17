समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' ने 'धुरंधर' को पछाड़ा, मिले रिकॉर्डतोड़ व्यूज

ओरमैक्स स्ट्रीमव्यू की साप्ताहिक शोध रिपोर्ट के अनुसार, 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' ने OTT पर कमाल कर दिया है।

तमाम विवादों के बावजूद इसे करीब 3.8 करोड़ व्यूज मिले हैं, जिससे ये साल 2026 में अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला OTT टाइटल बन गया है।

ये डेटा देशभर के 3,000 से अधिक लोगों के ऑनलाइन सर्वे पर आधारित है, जिसमें केवल 30 मिनट से अधिक समय तक देखने वाले भारतीय दर्शकों को ही गिना गया है।