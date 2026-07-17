अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें

'श्रीराम भूमि' के पहले चरण की शूटिंग पूरी करके भावुक हुए अनुपम खेर, साझा किया पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 11:26 am Jul 17, 202611:26 am

क्या है खबर?

अनुपम खेर अपनी आगामी फिल्म 'श्रीराम भूमि' को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इसमें वह विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेता अशोक सिंघल की भूमिका निभा रहे हैं, जो श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अनुपम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया कि उन्होंने फिल्म के पहले चरण की शूटिंग पूरी कर ली है और अयोध्या से वापस लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका एक हिस्सा वहीं रह गया।