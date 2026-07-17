जियो के 1,600 सैटेलाइट प्लान को मिली बड़ी मंजूरी, स्टारलिंक को मिलेगी कड़ी टक्कर

रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना से भारत की विदेशी सैटेलाइट कंपनियों पर निर्भरता कम हो सकती है।

इसके साथ ही भविष्य में रक्षा और रणनीतिक जरूरतों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार इस योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।

अगर सभी जरूरी मंजूरियां मिल जाती हैं, तो यह भारत के पहले स्वदेशी LEO सैटेलाइट नेटवर्क की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।