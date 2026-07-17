'सतलुज' की OTT पर वापसी मुश्किल

दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' को बड़ा झटका, हाई कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार

लेखन नेहा शर्मा 11:25 am Jul 17, 202611:25 am

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'सतलुज' को लेकर चल रहा विवाद अब और बढ़ गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर इस फिल्म को दोबारा दिखाए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत के इस रुख के बाद अब फिल्म की OTT पर वापसी की उम्मीदें बेहद कमजोर हो गई हैं। आइए पूरा मामला जानते हैं।