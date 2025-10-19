समय रैना ने खरीदी शानदार कार

समय रैना ने खरीदी इतनी कीमती कार, जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं कॉमेडियन

लेखन ज्योति सिंह 05:23 pm Oct 19, 202505:23 pm

क्या है खबर?

मशहूर यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना ने अपनी नई कार के साथ सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो गई हैं। धनतेरस के खास मौके पर यूट्यूबर ने करोड़ों की कीमत वाली टोयोटा वेलफायर कार को खरीदा है। तस्वीरों में समय को काले रंग की कार के आगे बैठकर पोज देते हुए देखा जा सकता है। उनके माता-पिता भी साथ में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि समय कितनी संपत्ति के मालिक हैं?