समय रैना ने खरीदी इतनी कीमती कार, जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं कॉमेडियन
क्या है खबर?
मशहूर यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना ने अपनी नई कार के साथ सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो गई हैं। धनतेरस के खास मौके पर यूट्यूबर ने करोड़ों की कीमत वाली टोयोटा वेलफायर कार को खरीदा है। तस्वीरों में समय को काले रंग की कार के आगे बैठकर पोज देते हुए देखा जा सकता है। उनके माता-पिता भी साथ में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि समय कितनी संपत्ति के मालिक हैं?
संपत्ति
इतनी संपत्ति के मालिक हैं समय
समय की संपत्ति की बात करें तो इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति वर्तमान में 140 करोड़ रुपये बताई जाती है। जिस टोयोटा वेलफायर कार को उन्होंने अपने गैराज में शामिल किया है, उसकी भारत में कीमत 1.3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हालांकि, समय के पास पहले से मर्सिडीज बेंज GLE, पोर्श बॉक्स्टर, ऑडी क्यू7 और कीया कार्निवल जैसी शानदार कार मौजूद हैं। अब टोयोटा वेलफायर खरीदने के बाद उन्हें सबसे बधाई मिल रही है।
October 19, 2025