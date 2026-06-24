समय रैना ने दी 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर रिएक्शन वीडियो बनाने की छूट, नहीं आएगा कॉपीराइट

ऐलान

'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर बिना कॉपीराइट के डर के बनाएं रिएक्शन वीडियो

समय ने कंटेंट क्रिएटर्स को राहत देते हुए घोषणा की है कि यूट्यूबर्स अब 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के पब्लिक एपिसोड्स पर बिना किसी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक के डर के रिएक्शन वीडियो बना सकते हैं। समय ने ये ऐलान शो के दूसरे सीजन के धमाकेदार आगाज के बाद किया, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ भी नजर आई थीं। इस फैसले से क्रिएटर्स को बिना किसी कानूनी झंझट के शो पर अपना कंटेंट बनाने की पूरी आजादी मिल गई है।