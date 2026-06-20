समय रैना के शो में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ

आलिया भट्ट और शरवरी के साथ शुरू होगा 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2', कब और कहां देखें?

लेखन नेहा शर्मा 06:16 pm Jun 20, 202606:16 pm

क्या है खबर?

समय रैना का कॉमेडी रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' अपने दूसरे सीजन के साथ धमाकेदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशंसकों के उत्साह को दोगुना करने के लिए शो के पहले ही एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य अतिथि के रूप में नजर आने वाली हैं। दोनों अभिनेत्रियां अपनी आगामी जासूसी थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' के प्रचार के सिलसिले में यहां पहुंचेंगी। आइए जानें आप इस बहुप्रतीक्षित पहले एपिसोड को कब और कहां देख सकते हैं।