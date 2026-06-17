शरवरी वाघ ने इन फिल्मों में दिखाया दम

'अल्फा' में आलिया भट्ट संग धमाके से पहले इन फिल्मों ने बदला शरवरी वाघ का खेल

लेखन नेहा शर्मा 05:01 pm Jun 17, 202605:01 pm

क्या है खबर?

यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' को लेकर जबरदस्त उत्साह है, जिसमें शरवरी वाघ पहली बार आलिया भट्ट संग नजर आएंगी। हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। अपनी एक्टिंग, दमदार स्क्रीन मौजूदगी और मेहनत के दम पर शरवरी ने धीरे-धीरे इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। आइए जानते हैं शरवरी की उन 3 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने उनके हुनर को निखारा और उन्हें YRF की इस बड़ी एक्शन फिल्म का अहम चेहरा बनाया।