सामंथा रुथ प्रभु मां बनने को तैयार

सामंथा रुथ ने खुद दी मां बनने की खुशखबरी, प्रेग्नेंसी के चलते बनाएंगी अभिनय से दूरी

लेखन नेहा शर्मा 09:15 am Jun 25, 202609:15 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अटकलों और अफवाहों पर विराम लगाते हुए खुद सामंथा ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पर मोहर लगा दी है। सामंथा ने अपनी तेलुगू फिल्म 'मां इंटी बंगारम' के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान दुनिया के सामने ये बड़ी खुशखबरी साझा की। इस खास मौके पर उनके साथ मशहूर निर्देशक और उनके पति राज निदिमोरु भी मौजूद थे।