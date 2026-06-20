सामंथा रुथ प्रभु बनने वाली हैं मां? पति राज संग जश्न की तस्वीरों से खुला राज

तस्वीरें

वायरल तस्वीरों ने किया प्रेग्नेंसी की ओर इशारा

सामंथा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'मा इंती बंगारम' की सफलता का जश्न मना रही हैं। इस फिल्म के जरिए सामंथा ने बतौर निर्माता भी अपनी शुरुआत की है और फिल्म ने महज एक ही दिन में अपनी लागत वसूल कर ली है। हाल ही में सामंथा को अपने पति और फिल्म की पूरी टीम के साथ कामयाबी का जश्न मनाते हुए देखा गया। इस जश्न की तस्वीरें सामने आते ही सामंथ की प्रेग्नेंसी की खबरें जोर पकड़ने लगीं।