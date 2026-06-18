सामंथा रूथ प्रभु की फिल्म 'मां इंटी बंगारम' ने रिलीज के पहले कमाए इतने करोड़

सामंथा ने फिल्म को बताया दिल के बहुत करीब

यह फिल्म 19 जून को रिलीज होगी और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि ये रिलीज के पहले हफ्ते में यह 10 करोड़ के करीब कमाई कर लेगी।

तेलुगु राज्यों में भी इसकी एडवांस बुकिंग तेजी से बढ़ रही है, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है।

अपनी भूमिका के बारे में बताते हुए सामंथा ने कहा, 'मां इंटी बंगारम' एक ऐसी फिल्म है, जिसकी कहानी सुनते ही मेरे दिल को छू गई।

ट्रालाला मूविंग पिक्चर्स के साथ इसका निर्माण करना और इसमें अभिनय करना मेरे लिए बहुत ही निजी अनुभव है।

यह प्यार, जुड़ाव और ताकत की कहानी है और मुझे खुशी है कि मैं एक बार फिर नंदिनी के साथ काम कर रही हूं, जिनकी सोच पर मुझे पूरा भरोसा है।