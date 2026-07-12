'मां इंटी बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर किया बड़ा कमाल

'मां इंटी बंगारम' ने बनाया ये महा-रिकॉर्ड, खुशी से उछल पड़ीं सामंथा रुथ का वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 06:02 pm Jul 12, 202606:02 pm

क्या है खबर?

साउथ की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंटी बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाकर एक ऐसा महा-रिकॉर्ड बना दिया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद इंटरनेट पर सामंथा का एक बेहद प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जैसे ही सामंथा को फिल्म की बंपर कमाई का आंकड़ा दिखाया जाता है, वो अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पातीं और खुशी से उछल पड़ती हैं।