बॉक्स ऑफिस पर सामंथा रुथ प्रभु की 'मा इंटी बंगारम' का जलवा, 20 करोड़ का बजट और 90 करोड़ की कमाई मनोरंजन Jul 05, 2026

सामंथा रुथ प्रभु की नई तेलुगू फिल्म 'मा इंटी बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। महज 20 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 90.15 करोड़ रुपये की दमदार कमाई कर ली है। देश-विदेश में टिकटों की रिकॉर्डतोड़ बिक्री की बदौलत ये फिल्म अब जल्द ही 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने की कगार पर है।