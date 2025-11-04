सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का लंबा होगा इंतजार, सामने आई ये बड़ी जानकारी

सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का लंबा होगा इंतजार, सामने आई ये बड़ी जानकारी
क्या है खबर?
बाॅलीवुड अभिनेता सलमान खान अब बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। 'सिकंदर' की ठीक-ठाक सफलता के बाद, लोगों की नजरें इस फिल्म पर हैं। निर्माता भी फिल्म से जुड़ा अपडेट साझा करते रहते हैं, जो प्रशंसकों को उत्साहित कर देता है। हालांकि, 'बैटल ऑफ गलवान' पर अब जो जानकारी आई है उससे लोग निराश हो सकते हैं। फिल्म के इंतजार की घड़ियां लंबी होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि ताजा अपडेट क्या है।
अपडेट
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज में होगा बदलाव
अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को जनवरी, 2026 में रिलीज किए जाने की चर्चा थी। अबबॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने कहा, "जनवरी में रिलीज अभी संभव नहीं होगी। लेकिन जून में रिलीज पर गंभीरता से विचार हो रहा है, हालांकि टीम यह भी देख रही है कि अगले साल जुलाई और अगस्त के महीनों में कोई अच्छी रिलीज तारीख है या नहीं।"
कहानी
'बैटल ऑफ गलवान' की कहानी और कास्ट
फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की कहानी 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के युद्ध संग्राम पर आधारित है। इस संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। सलमान के अलावा, चित्रांगदा सिंह, अभिलाष चौधरी, अंकुर भाटिया, सिद्धार्थ मूली, विपिन भारद्वाज, जेन शॉ, हीरा सोहल, हर्षिल शाह और अभिश्री सेन जैसे सितारे नजर आएंगे। काम की बात करें तो, सलमान फिलहाल 'बिग बॉस 19' को हाेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।