'दबंग 4' से चुलबुल पांडे की होगी वापसी, सलमान खान की फिल्म पर आई ये जानकारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान इन दिनों आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी। इस बीच उनकी 'दबंग' फ्रैंचाइजी की अगली किस्त पर जानकारी सामने आई है, जिसे जानने के बाद लोगों की उत्सकुता बढ़ना लाजिमी है। दरअसल, फिल्ममेकर अरबाज खान ने 'दबंग 4' की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। उन्होंने आश्वत किया है कि फ्रैंचाइजी अभी खत्म नहीं हुई है। 'दबंग 4' पर काम चल रहा है।
बयान
पाइपलाइन में है सलमान की 'दबंग 4'
जूम के साथ बातचीत में अरबाज ने कहा, "यह पाइपलाइन में है, लेकिन मुझे समय-सीमा नहीं पता।" उन्होंने कहा कि अगली किस्त के बारे में सवाल अंतहीन हैं। अरबाज ने आगे कहा, "तो यह मेरा जवाब है जो एक बहुत ही स्पष्ट जवाब है क्योंकि हर किसी का स्पष्ट सवाल यही होता है कि दबंग 4 कब आएगी? तो यही मेरा जवाब है। हम इस पर काम कर रहे हैं और कोई जल्दीबाजी नहीं है।"
फिल्म
"फिल्म सही समय पर बनेगी"
अरबाज ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, "फिल्म सही समय पर बनेगी। लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिस पर सलमान और हम चर्चा करेंगे और करेंगे। यह जरूर बनेगी। मुझे नहीं पता कब, लेकिन जब भी बनेगी, यह एक ऐसी चीज होगी जिसका बेसब्री से इंतजार रहेगा।" बता दें कि सलमान अभिनीत फिल्म 'दबंग' की 3 किस्तें आ चुकी हैं। पहली किस्त 2010 में रिलीज हुई थी, जबकि दूसरी और तीसरी किस्त 2012 और 2019 में रिलीज हुई थी।