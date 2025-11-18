'दबंग 4' से चुलबुल पांडे की होगी वापसी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@skfilmsofficial)

'दबंग 4' से चुलबुल पांडे की होगी वापसी, सलमान खान की फिल्म पर आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 10:50 am Nov 18, 202510:50 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान इन दिनों आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी। इस बीच उनकी 'दबंग' फ्रैंचाइजी की अगली किस्त पर जानकारी सामने आई है, जिसे जानने के बाद लोगों की उत्सकुता बढ़ना लाजिमी है। दरअसल, फिल्ममेकर अरबाज खान ने 'दबंग 4' की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। उन्होंने आश्वत किया है कि फ्रैंचाइजी अभी खत्म नहीं हुई है। 'दबंग 4' पर काम चल रहा है।