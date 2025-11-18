'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ajaydevgn)

बॉक्स ऑफिस: 'दे दे प्यार दे 2' पर बरसा दर्शकों का प्यार, 'कांथा' की गिरी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 10:24 am Nov 18, 202510:24 am

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' सिनेमाघरों में आ चुकी है। फिल्म ने वीकेंड पर जबरदस्त कमाई की थी। साल 2019 में आई पहली किस्त की तरह लोग सीक्वल पर भी प्यार बरसा रहे हैं। रिलीज का चौथा दिन 'दे दे प्यार दे 2' के लिए कैसा रहा? इसकी ताजा रिपोर्ट भी आ चुकी है। दूसरी ओर दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' के ताजा आंकड़े भी आ गए हैं।