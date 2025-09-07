'बिग बॉस 19': सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसे कसा तंज कि वायरल हो गया वीडियो

LOADING...
लेखन नेहा शर्मा
Sep 07, 2025
11:58 am
'बिग बॉस 19' के दूसरे वीकेंड के वार के पहले दिन होस्ट सलमान खान ने अमाल मलिक से लेकर फरहाना भट्ट तक को जमकर फटकार लगाई। दरअसल फरहाना ने 'बिग बॉस' के दूसरे प्रतियोगियों के साथ गलत तरीके से बात की थी। उनकी बदसलूकी और खराब रवैये पर भड़कते हुए सलमान कुछ ऐसा कह गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में आ गए। दरअसल, लोगों का मानना है कि सलमान ने अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप पर निशाना साधा।

फरहाना को लताड़ते हुए सलमान ने ट्रंप पर साधा निशाना

फरहाना को लताड़ते हुए सलमान खान ने कहा था, "आप खुद को पीस एक्टिविस्ट कहती हैं, लेकिन किसी भी तरह से आप वैसी नजर नहीं आतीं। पीस एक्टिविस्ट झगड़े सुलझाते हैं, दोस्ती कराते हैं, लेकिन आप तो झगड़े बढ़ाती हैं। आप में एक ऐसा गुण नहीं दिखा कि आपने यहां शांति फैलाई हो। अपने आपको पीस एक्टिविस्ट मत कहिए। ये क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा अशांति फैला रहे हैं, उनको ही नोबेल (शांति) पुरस्कार चाहिए।"

डोनाल्ड ट्रम्प कर चुके नोबल पुरस्कार की मांग

दरअसल, ट्रम्प दुनियाभर के देशों को फोन कर खुद को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करने का अनुरोध कर रहे थे। वह भारत-पाकिस्तान, ईरान-इजराइल और थाइलैंड-कंबोडिया समेत 6 जंग रुकवाने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने कुछ महीने पहले कहा था कि उन्हें कई जंग रुकवाने और अब्राहम अकॉर्ड जैसे कामों के लिए पुरस्कार नहीं मिलेगा, लेकिन जनता उनकी उपलब्धियां जानती है। नोबेल शांति पुरस्कार उन लोगों को मिलता है, जिन्होंने विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण काम किया हो।

यहां देखिए सलमान का वीडियो

लोग बोले- सलमान ने एक तीर से मारे 2 निशाने

सलमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों का कहना है कि उन्होंने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। एक ने लिखा, 'आज तो सलमान ने ट्रंप की भी खिंचाई कर ली।' लोगों का कहना है कि सलमान ने फरहाना को आइना दिखाने के साथ-साथ ट्रंप को भी डोज दे दिया है। एक ने लिखा, 'वाह, सलमान ने ट्रंप को भी लपेट लिया।' एक कमेंट है, 'तुस्सी ग्रेट हो सलमान सर।'

