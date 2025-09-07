'द बंगाल फाइल्स' की कमाई में दूसरे दिन इजाफा (तस्वीर: एक्स/@MithunChakrborty)

बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाई 'बागी 4', 'द बंगाल फाइल्स' ने दूसरे दिन लगाया दम

लेखन नेहा शर्मा 11:16 am Sep 07, 202511:16 am

क्या है खबर?

बीते 5 सितंबर को टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। हालांकि, 'द बंगाल फाइल्स' की तुलना में बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 'बागी 4' ने बढ़िया शुरुआत की। अब इन दोनों फिल्मों के दूसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। आइए जानें 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' ने अब तक कितना कारोबार किया।