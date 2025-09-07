बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाई 'बागी 4', 'द बंगाल फाइल्स' ने दूसरे दिन लगाया दम
क्या है खबर?
बीते 5 सितंबर को टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। हालांकि, 'द बंगाल फाइल्स' की तुलना में बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 'बागी 4' ने बढ़िया शुरुआत की। अब इन दोनों फिल्मों के दूसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। आइए जानें 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' ने अब तक कितना कारोबार किया।
बागी 4
दूसरे दिन गिर गई 'बागी 4' की कमाई
पहले दिन 'बागी 4' ने 12 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे दिन जहां इसे छलांग लगानी थी, वहां ये फिल्म वीकेंड का फायदा नहीं उठा सकी। सैकनिल्क के मुताबिक, दूसरे दिन फिल्म बस 9 करोड़ रुपये ही कमा पाई। इस तरह फिल्म ने 2 दिन में भारत में 21 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। फिल्म में संजय दत्त ने विलेन की भूमिका निभाई है, वहीं पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू और अभिनेत्री सोनम बाजवा भी इसका हिस्सा हैं।
द बंगाल फाइल्स
'द बंगाल फाइल्स' ने दूसरे दिन लगाया जोर
पहले दिन 'द बंगाल फाइल्स' ने 1.75 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। ये फिल्म भारत में 2 दिनों में सिर्फ 4 करोड़ रुपये का कारोबार कर पाई है। इस फिल्म में 2 बंगाल दिखाए गए हैं, एक अभी का और एक आजादी से पहले का। यहां डायरेक्ट एक्शन डे की बात कही गई है, नोअखाली में हुए दंगे दिखाए गए हैं, हिंदू नरसंहार दिखाया गया है।