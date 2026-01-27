'बैटल ऑफ गलवान' में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सलमान खान, उठाया ये कदम

'बैटल ऑफ गलवान' में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सलमान खान, उठाया ये कदम
अभिनेता सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की आगामी वॉर-ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर और पहला गाना 'मातृभूमि' जारी किया जा चुका है। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित फिल्म की कहानी जून, 2020 में गलवान घाटी में हुए भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच के संघर्ष पर आधारित है। अभिनेता ने फिल्म की शूटिंग पिछले साल दिसंबर में पूरी कर ली थी, लेकिन अतिरक्ति दृश्यों की शूटिंग के लिए वह सेट पर फिर वापस आ गए हैं।
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान, निर्देशक अपूर्व और फिल्म से जुड़े अन्य साथी फिल्म के लिए पैचवर्क कर रहे हैं। वह फिल्म में कुछ नए एक्शन दृश्यों को जोड़ रहे हैं। बताया जाता है कि यह पैचवर्क पहले से तय था। शूटिंग शेड्यूल 15 दिन के लिए तय किया गया है। फिल्म के लिए अतिरिक्त फिल्मांकन इसलिए हो रहा है, क्योंकि सलमान और निर्माताओं को लगता है कि यह दृश्य कहानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सलमान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वह पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 'बैटल ऑफ गलवान' दर्शकों के लिए शानदार अनुभव साबित हो। निर्माताओं को विश्वास है कि फिल्म 17 अप्रैल को तय रिलीज तारीख से पहले तैयार हो जाएगी। फिल्म में सलमान को कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू के किरदार में देखा जाएगा जो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।