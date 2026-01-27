'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सेट पर वापस आए सलमान खान

'बैटल ऑफ गलवान' में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सलमान खान, उठाया ये कदम

लेखन ज्योति सिंह 04:56 pm Jan 27, 202604:56 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की आगामी वॉर-ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर और पहला गाना 'मातृभूमि' जारी किया जा चुका है। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित फिल्म की कहानी जून, 2020 में गलवान घाटी में हुए भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच के संघर्ष पर आधारित है। अभिनेता ने फिल्म की शूटिंग पिछले साल दिसंबर में पूरी कर ली थी, लेकिन अतिरक्ति दृश्यों की शूटिंग के लिए वह सेट पर फिर वापस आ गए हैं।