सलमान खान की फिटनेस के मुरीद हुए सह-कलाकार

सलमान खान ने माइनस 7 डिग्री में की 'मातृभूमि' की शूटिंग, सह-कलाकार ने खोला राज

लेखन ज्योति सिंह 05:08 pm Nov 27, 202605:08 pm

क्या है खबर?

सलमान खान अपनी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' काे लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म 2020 में गलवान घाटी के संघर्ष पर आधारित है, जिसमें अभिनेता भारतीय सेना के एक अधिकारी की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के लिए सलमान ने अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया है, जिसका असर शूटिंग के दौरान दिखा। फिल्म में उनके सह-कलाकार विपिन भारद्वाज ने बताया कि कैसे माइनस 7 डिग्री में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सलमान ने शूटिंग पूरी की।