'बैटल ऑफ गलवान' के लिए कड़ी मेहनत कर रहे सलमान खान, नई तस्वीर वायरल

'बैटल ऑफ गलवान' के लिए कड़ी मेहनत कर रहे सलमान खान, नई तस्वीर वायरल
क्या है खबर?
अभिनेता सलमान खान की पिछली फिल्म 'सिकंदर' इसी साल ईद, 2025 के मौके पर रिलीज हुई थी। हालांकि यह दर्शकाें की उम्मीदों पर कुछ खास नहीं उतरी। ऐसे में सलमान अपनी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अभिनेता इस फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वह कसरत पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने खुद इसकी झलक दिखाई है। सलमान की ताजा तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई है।
प्रतिक्रिया
सलमान की तस्वीर पर प्रशंसकों ने दी प्रतिक्रिया
सलमान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें स्टेज के पीछे पैरों की कसरत करते देखा जा सकता है। अभिनेता ने अपने एक पैर को ऊपर उठाया है और उनके भाई सोहेल खान उसे थामे हुए हैं। तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'भाईजान का जलवा है।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'भाई तो भाई हैं, मजाक नहीं है।' बता दें कि सलमान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान'अगले साल 2026 में रिलीज होगी।
