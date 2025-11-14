सलमान खान ने साझा की तस्वीर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@beingsalmankhan)

'बैटल ऑफ गलवान' के लिए कड़ी मेहनत कर रहे सलमान खान, नई तस्वीर वायरल

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान की पिछली फिल्म 'सिकंदर' इसी साल ईद, 2025 के मौके पर रिलीज हुई थी। हालांकि यह दर्शकाें की उम्मीदों पर कुछ खास नहीं उतरी। ऐसे में सलमान अपनी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अभिनेता इस फिल्म में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वह कसरत पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने खुद इसकी झलक दिखाई है। सलमान की ताजा तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई है।