अदिवी शेष की फिल्म 'डकैत' में अतुल कुलकर्णी की एंट्री, पहली झलक आई सामने

दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता अदिवी शेष काफी समय से अपनी आगामी फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कहानी' को लेकर चर्चा में हैं, जिसके निर्देशन की कमान शैनिल देव ने संभाली है। अदिवी के साथ इस फिल्म में मृणाल ठाकुर नजर आएंगी, वही अनुराग कश्यप भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। अब 'डकैत' में दिग्गज अभिनेता अतुल कुलकर्णी की एंट्री हो गई है। अतुल के 60वें जन्मदिन पर फिल्म 'डकैत' से उनकी पहली झलक सामने आ चुकी है।