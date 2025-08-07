सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता का निधन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@beingshera)

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता नहीं रहे, कैंसर से हार गए जंग

लेखन दीक्षा शर्मा 12:23 pm Aug 07, 202512:23 pm

क्या है खबर?

पिछले कई दशकों से अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे उनके बॉडीगार्ड शेरा पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उनके सिर से पिता का साया उठ गया है। शेरा के पिता सुंदर सिंह जॉली अब इस दुनिया में नहीं रहे। 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। वह काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। शेरा ने खुद अपने पिता के निधन की पुष्टि की है।