सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता नहीं रहे, कैंसर से हार गए जंग
क्या है खबर?
पिछले कई दशकों से अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे उनके बॉडीगार्ड शेरा पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उनके सिर से पिता का साया उठ गया है। शेरा के पिता सुंदर सिंह जॉली अब इस दुनिया में नहीं रहे। 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। वह काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। शेरा ने खुद अपने पिता के निधन की पुष्टि की है।
बयान
पिता के बेहद करीब थे शेरा
शेरा ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए लिखा, 'मेरे पिता श्री सुंदर सिंह जॉली आज स्वर्ग सिधार गए हैं। अंतिम यात्रा शाम 4 बजे मेरे आवास 1902, द पार्क लग्जरी रेजिडेंसेज, लोखंडवाला बैक रोड के पास, ओशिवारा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से शुरू होगी।' बता दें कि शेरा के लिए उनके पिता एक प्रेरणादायक और आदर्श व्यक्ति थे। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद सलमान के प्रशंसक शेरा को सांत्वना दे रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
प्रशंसक दे रहे श्रद्धांजलि
#SalmanKhan's bodyguard #Shera's father passed away. #RIP pic.twitter.com/RFvFzV79JS— $@M (@SAMTHEBESTEST_) August 7, 2025