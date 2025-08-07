'बिग बॉस 19' का ट्रेलर जारी, जानिए कब और कहां देख पाएंगे सलमान खान का शो
क्या है खबर?
सलमान खान के विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' को दर्शक बड़े चाव से देखते हैं। इस शो के 19वें सीजन का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। अब 'बिग बॉस 19' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें संसद की तर्ज पर लोग बैठे नजर आ रहे हैं, वहीं सलमान नेता वाली पोशाक पहने दिख रहे हैं। इस बार 'बिग बॉस' के घर में राजनीति का तड़का लगने वाला है।
बिग बॉस 19
बिग बॉस में इस बार घरवालों की सरकार
सलमान कहते हैं, 'ऐसा पहली बार हुआ है 18-19 वर्षों में। इस बार बिग बॉस के घर में ड्रामा नहीं, डेमोक्रेसी होने वाला है। हर छोटा बड़ा फैसला घर वालों के हाथ में। घरवालों वो करो, जो आपको मन हो। बिग बॉस में इस बार घरवालों की सरकार।' सलमान का अंदाज प्रशंसकों को बहुत पसंद आ रहा है। यह थीम भी लोग तारीफ कर रहे हैं। शो को आप 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स TV पर देख पाएंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Iss baar Bigg Boss ke ghar ka drama hoga - Democrazy! Iss naye twist ke liye kya aap hai taiyaar?— JioHotstar (@JioHotstar) August 7, 2025
Dekhiye #BiggBoss19, 24th August se, sirf #JioHotstar aur @ColorsTV par.@BeingSalmanKhan @danubeprop @CitroenIndia#BiggBossOnJioHotstar#BB19OnJioHotstar pic.twitter.com/LDlf1D2gqo