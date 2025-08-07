'बिग बॉस 19' का ट्रेलर जारी, जानिए कब और कहां देख पाएंगे सलमान खान का शो

लेखन दीक्षा शर्मा 04:56 pm Aug 07, 202504:56 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' को दर्शक बड़े चाव से देखते हैं। इस शो के 19वें सीजन का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। अब 'बिग बॉस 19' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें संसद की तर्ज पर लोग बैठे नजर आ रहे हैं, वहीं सलमान नेता वाली पोशाक पहने दिख रहे हैं। इस बार 'बिग बॉस' के घर में राजनीति का तड़का लगने वाला है।