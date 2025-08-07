LOADING...
'बिग बॉस 19' का ट्रेलर जारी, जानिए कब और कहां देख पाएंगे सलमान खान का शो 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 07, 2025
04:56 pm
क्या है खबर?

सलमान खान के विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' को दर्शक बड़े चाव से देखते हैं। इस शो के 19वें सीजन का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। अब 'बिग बॉस 19' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें संसद की तर्ज पर लोग बैठे नजर आ रहे हैं, वहीं सलमान नेता वाली पोशाक पहने दिख रहे हैं। इस बार 'बिग बॉस' के घर में राजनीति का तड़का लगने वाला है।

बिग बॉस 19

बिग बॉस में इस बार घरवालों की सरकार

सलमान कहते हैं, 'ऐसा पहली बार हुआ है 18-19 वर्षों में। इस बार बिग बॉस के घर में ड्रामा नहीं, डेमोक्रेसी होने वाला है। हर छोटा बड़ा फैसला घर वालों के हाथ में। घरवालों वो करो, जो आपको मन हो। बिग बॉस में इस बार घरवालों की सरकार।' सलमान का अंदाज प्रशंसकों को बहुत पसंद आ रहा है। यह थीम भी लोग तारीफ कर रहे हैं। शो को आप 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स TV पर देख पाएंगे।

