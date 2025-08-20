'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर आया ये अपडेट (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan1)

सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग शुरू, सेट से सामने आई तस्वीरें

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान पिछली बार फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे। उनकी इस फिल्म से निर्माताओं को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह मुंह के बल गिरी। अब सलमान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया को सौंपी गई है, जिन्होंने फिल्म 'मुंबई से आया मेरा दोस्त' के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ताजा खबर यह है कि 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग शुरू हो गई है।