सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग शुरू, सेट से सामने आई तस्वीरें 
'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर आया ये अपडेट (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan1)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 20, 2025
12:43 pm
क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान पिछली बार फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे। उनकी इस फिल्म से निर्माताओं को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह मुंह के बल गिरी। अब सलमान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया को सौंपी गई है, जिन्होंने फिल्म 'मुंबई से आया मेरा दोस्त' के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ताजा खबर यह है कि 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग शुरू हो गई है।

लद्दाख पहुंचे निर्माता और निर्देशक

'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग 20 अगस्त से लद्दाख में शुरू हो गई है। अपूर्व ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म के सेट से कई तस्वीर साझा की हैं। फिल्म की कहानी साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है। सलमान फिल्म में कर्नल संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं। 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान की जोड़ी चित्रांगदा सिंह के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे।

