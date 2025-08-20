बॉक्स ऑफिस: 'वॉर 2' ने छठे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये, जानिए अब तक का कारोबार
क्या है खबर?
ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी जैसे बड़े सितारों की अदाकारी से सजी फिल्म 'वॉर 2' से निर्माताओं के साथ-साथ दर्शकों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर रही है। शुरुआती 4 दिनों में शानदार कमाई करने के बाद कामकाजी दिनों में फिल्म 'वॉर 2' की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। आइए जानें 'वॉर 2' ने छठे दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कमाई
'वॉर 2' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने रिलीज के छठे दिन 8.25 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह 6 दिन में इस फिल्म ने 192.75 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। फिल्म ने 52 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की, वहीं दूसरे दिन यह फिल्म 57.35 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 33.25 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। चौथे दिन फिल्म ने 32.15 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 8.75 करोड़ रुपये कमाए।
वॉर 2
एनटीआर ने रखा बॉलीवुड में कदम
'वॉर 2' में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। ऋतिक फिल्म में कियारा के साथ इश्क फरमाते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के जरिए एनटीआर ने बॉलीवुड में कदम रखा है। फिल्म में उनके काम को खूब सराहा जा रहा है। 'वॉर 2' के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं।