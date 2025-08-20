बॉक्स ऑफिस: 'वॉर 2' ने छठे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये, जानिए अब तक का कारोबार 

कमाई

'वॉर 2' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने रिलीज के छठे दिन 8.25 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह 6 दिन में इस फिल्म ने 192.75 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। फिल्म ने 52 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की, वहीं दूसरे दिन यह फिल्म 57.35 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 33.25 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। चौथे दिन फिल्म ने 32.15 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 8.75 करोड़ रुपये कमाए।